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Перемир'я між Ізраїлем і “Хезболлою" набуде чинності в середу вранці – Байден

27 листопада 2024, 08:33
Перемир'я між Ізраїлем і “Хезболлою
Президент США запевнив, що мирні жителі з обох сторін незабаром зможуть безпечно повернутися до своїх громад.
Ізраїль і ліванська “Хезболла” прийняли угоду, укладену за посередництва Сполучених Штатів і Франції.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Як зазначив президент США Джо Байден, припинення вогню між Ізраїлем і “Хезболлою” набуде чинності в середу, о 4 ранку за місцевим часом.
 
“Це розраховано на постійне припинення бойових дій. Тому, що залишилося від "Хезболли" та інших терористичних організацій, не буде дозволено знову загрожувати безпеці Ізраїлю", – сказав Байден.
 
Президент США запевнив, що мирні жителі з обох сторін незабаром зможуть безпечно повернутися до своїх громад.
 
В свою чергу, міністр закордонних справ Лівану Абдалла Бу Хабіб заявив, що ліванська армія буде готова розмістити щонайменше 5 тис. солдатів на півдні Лівану після виведення ізраїльських військ.
війна в Україніросія окупантиДжо БайденІзраїль

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