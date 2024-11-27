Перемир'я між Ізраїлем і “Хезболлою" набуде чинності в середу вранці – Байден

Президент США запевнив, що мирні жителі з обох сторін незабаром зможуть безпечно повернутися до своїх громад.

Ізраїль і ліванська “Хезболла” прийняли угоду, укладену за посередництва Сполучених Штатів і Франції.

Як зазначив президент США Джо Байден, припинення вогню між Ізраїлем і “Хезболлою” набуде чинності в середу, о 4 ранку за місцевим часом.

“Це розраховано на постійне припинення бойових дій. Тому, що залишилося від "Хезболли" та інших терористичних організацій, не буде дозволено знову загрожувати безпеці Ізраїлю", – сказав Байден.

Президент США запевнив, що мирні жителі з обох сторін незабаром зможуть безпечно повернутися до своїх громад.

В свою чергу, міністр закордонних справ Лівану Абдалла Бу Хабіб заявив, що ліванська армія буде готова розмістити щонайменше 5 тис. солдатів на півдні Лівану після виведення ізраїльських військ.