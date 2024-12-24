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Переобрана президентка Молдови Санду склала присягу

24 грудня 2024, 13:51
Переобрана президентка Молдови Санду склала присягу
Фото: з вільних джерел
Другий тур президентських виборів у Молдові відбувся 3 листопада.
Новообрана президентка Молдови Мая Санду 24 грудня склала присягу.
 
Про це повідомляє Newsmaker.
 
Це її другий президентський термін.
 
У промові Санду зазначила, що суспільству вдалося зберегти мир і захистити свою демократію попри ризи і війну в Україні.
 
Також президентка Молдови закликала до національної мобілізації, продовження шляху розвитку країни і пообіцяла продовжувати роботу з відданістю, як це робила під час першого мандату.
 
"Я закликаю вас рухатися вперед з упевненістю. Не забувайте, що означає наша Молдова – спадщина, оптимізм, боротьба, розвиток, організованість, воля, амбіції", – сказала президентка.

 

Майя Сандувійна в Україніросія окупанти

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