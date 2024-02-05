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Перероблена російська нафта і далі потрапляє до Британії через "лазівку" – ВВС

05 лютого 2024, 21:07
Перероблена російська нафта і далі потрапляє до Британії через
Британія є однією з багатьох західних країн, які заборонили імпорт нафти і нафтопродуктів, що походять з росії.

Попри антиросійські санкції мільйони барелів палива з російської нафти все ще імпортуються до Великої Британії.

Про це повідомляє BBC з посиланням на два окремі дослідження.

Британія є однією з багатьох західних країн, які заборонили імпорт нафти і нафтопродуктів, що походять з росії, намагаючись зменшити кількість доходів, які москва може отримати від викопних видів палива.

Але два окремі звіти, які отримала компанія BBC, свідчать про те, що правила нафтопереробки дозволяють продуктам, виробленим з російської сирої нафти, потрапляти до Британії.

Ця "лазівка в нафтопереробці" означає, що такі країни, як Індія і Китай, які не ввели санкції проти кремля, можуть легально імпортувати російську нафту і переробляти її в нафтопродукти, такі як авіаційне паливо і дизельне паливо, заявив Центр досліджень енергетики і чистого повітря (CREA).

Потім ці держави експортують цю продукцію до Британії чи країн ЄС.

"Проблема цієї лазівки полягає в тому, що вона збільшує попит на російську нафту і дозволяє збільшити обсяги продажів, а також підвищує їхню ціну, що збільшує кошти, які надходять до військової скарбнички кремля", – сказав Ісаак Леві, керівник відділу європейсько-російської політики та енергетичного аналізу CREA.

В окремій дослідницькій роботі кампанія Global Witness підрахувала, що протягом 2023 року до Великої Британії було імпортовано близько 5,2 мільйона барелів нафтопродуктів, вироблених з російської сирої нафти.

Більша частина імпортованого палива – 4,6 мільйона барелів – це авіаційне пальне, яке, на думку дослідників групи, використовувалося в кожному 20 авіарейсі у Британії.

Згідно з ексклюзивними даними CREA, наданими ВВС, протягом перших 12 місяців дії заборони на постачання російської нафти з грудня 2022 року нафтопродукти, що імпортуються Британією, були отримані з російської нафти на суму 569 млн фунтів стерлінгів.

В обох звітах стверджується, що так звана лазівка побічно забезпечила Кремлю понад 100 млн фунтів стерлінгів податкових надходжень.

У них також сказано, що основна частина імпорту надходила в основному з трьох нафтопереробних заводів в Індії – Jamnagar, Vadinar та New Mangalore, а також з дев'яти інших у кількох країнах, включаючи Китай.

Більшість оцінок, зроблених CREA та Global Witness, були засновані на аналізі даних про постачання нафти, отриманих від аналітичної компанії Kpler, а дані про ціни – на основі даних Євростату та деяких інших джерел.

І CREA, і Global Witness заявили, що обидва дослідження ґрунтуються на припущеннях, і визнали наявність проблем та обмежень при аналізі такої торгівлі.

Дані Міжнародного енергетичного агентства показують, що імпорт російської нафти в Індію зріс після початку війни в Україні. 

Британіявійна в Українінафта рфросія окупанти

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