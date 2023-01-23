Перестановки на Банковій: заступник Єрмака Тимошенко написав заяву про відставку - ЗМІ
23 січня 2023, 22:40
На його посаду планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу
Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про відставку.
Про це повідомляє УП з посиланням на поінформованих співрозмовників у РНБО та Кабміні.
За словами джерел, замість Тимошенко на посаду планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.
Крім того, повідомляється, що у відставку буде також відправлено очільників Сумської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської ОВДА
Раніше iPress писав, що голова НАЗК Олександр Новіков повідомив про перевірку інформації в ЗМІ щодо поїздок заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком на дорогих авто.