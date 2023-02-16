Переважна більшість європейців вірять в перемогу України у війні – опитування

Загалом 61% громадян ЄС вірять, що війна закінчиться на користь України.

Незалежна платформа європейської громадської думки Eupinions провела опитування, за результатами якого більшість європейців вірять в перемогу України у війні з росією.

Дані опубліковані на сайті Eupinions.

Найбільше вірять у перемогу України в Польщі – 81%.

А от найбільш скептично налаштовані громадяни Італії, проте і там в перемогу України вірить більше половини громадян – 51%. В Німеччині в перемозі України у війні переконані 55% громадян.

Загальноєвропейське опитування також показало, що 68% респондентів розглядають вторгнення в Україну як напад на Європу в цілому. Частина тих, хто погоджується з цим твердженням, у кожній країні-члені ЄС коливається від 64% до 79%.

Переважна більшість європейців , які взяли участь в опитуванні, вважають, що Україна захищає цінності, які поділяють усі європейські країни. Частка тих, хто погоджується з цим твердженням, у кожній країні-члені ЄС коливається від 59% у до 72%.

Голова Eupinions Ізабелл Гоффманн сказала: “ Єдність є "важливим сигналом", а спільні цінності є "наріжним каменем підтримки, що надається Україні з боку ЄС та його країн-членів".