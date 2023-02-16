Матеріали:
Теми:

Переважна більшість європейців вірять в перемогу України у війні – опитування

16 лютого 2023, 14:10
Переважна більшість європейців вірять в перемогу України у війні – опитування
Фото: з вільних джерел
Загалом 61% громадян ЄС вірять, що війна закінчиться на користь України.

Незалежна платформа європейської громадської думки Eupinions провела опитування, за результатами якого більшість європейців вірять в перемогу України у війні з росією. 

Дані опубліковані на сайті Eupinions

Найбільше вірять у перемогу України в Польщі – 81%. 

А от найбільш скептично налаштовані громадяни Італії, проте і там в перемогу України вірить більше половини громадян – 51%. В Німеччині в перемозі України  у війні переконані 55% громадян. 

Загальноєвропейське опитування також показало, що 68% респондентів розглядають вторгнення в Україну як напад на Європу в цілому. Частина тих, хто погоджується з цим твердженням, у кожній країні-члені ЄС коливається від 64% до 79%.

Переважна більшість європейців , які взяли участь в опитуванні, вважають, що Україна захищає цінності, які поділяють усі європейські країни. Частка тих, хто погоджується з цим твердженням, у кожній країні-члені ЄС коливається від 59% у до 72%. 

Голова Eupinions Ізабелл Гоффманн сказала: “ Єдність є "важливим сигналом", а спільні цінності є "наріжним каменем підтримки, що надається Україні з боку ЄС та його країн-членів".

 
війнаопитуванняEupinions

Останні матеріали

Україні буде надзвичайно важко, але не неможливо повернути Крим. Що насправді мав на увазі Блінкен – Politico
Україні буде надзвичайно важко, але не неможливо повернути Крим. Що насправді мав на увазі Блінкен – Politico
Переклад iPress – 16 лютого 2023, 17:16
Політика
"Я ставлю на перемогу України". Як триватиме та чим закінчиться війна в Україні – колишній шеф ЦРУ генерал Девід Петреус
Переклад iPress – 16 лютого 2023, 13:06
Державний переворот в Молдові. Волога мрія москви випаровується під українським феном
Політика
Державний переворот в Молдові. Волога мрія москви випаровується під українським феном
Дмитро Редько – 16 лютого 2023, 09:13
Про масований наступ росії. Логістику та відсутність прогресу у російської армії ігнорувати неможливо – Філліпс О’Брайен
Про масований наступ росії. Логістику та відсутність прогресу у російської армії ігнорувати неможливо – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 15 лютого 2023, 16:59
Політика
"США попереджають Україну про переломний момент війни". Як репортер Washington Post не вперше просуває наративи кремля
Переклад iPress – 15 лютого 2023, 14:31
Новий наступ росії напередодні 24 лютого. путіну відчайдушно потрібна перемога – Мік Раян
Політика
Новий наступ росії напередодні 24 лютого. путіну відчайдушно потрібна перемога – Мік Раян
Переклад iPress – 15 лютого 2023, 10:37
Захід має швидко надати багато ППО, важкого піхотного озброєння і замінити StarLink. Бо іншого рішення, окрім як знищити російську армію не існує – Том Купер
Політика
Захід має швидко надати багато ППО, важкого піхотного озброєння і замінити StarLink. Бо іншого рішення, окрім як знищити російську армію не існує – Том Купер
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 17:42
Україні потрібні винищувачі. Інакше США знов повторить власну помилку у В'єтнамі – полковник авіації Джеффрі Фішер
Політика
Україні потрібні винищувачі. Інакше США знов повторить власну помилку у В'єтнамі – полковник авіації Джеффрі Фішер
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 14:56
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється