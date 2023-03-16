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Переважна більшість європейців вважають росію противником – Politico

16 березня 2023, 15:31
Переважна більшість європейців вважають росію противником – Politico
Фото з вільного доступу
Звіт заснований на даних YouGov і Datapraxis, які у січні опитали 14 439 осіб у перерахованих країнах.

Дві третини респондентів у 10 країнах Європи після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну вважають росію противником.

Про це свідчать результати опитування, опубліковані Європейською радою з міжнародних відносин, передає Politico.

Серед опитаних дві третини назвали росію суперником своєї країни. 40% сприймають рф слабшою, аніж до вторгнення в Україну.

У Данії росію противником вважають 82%. Наступні у рейтингу - Естонія та Польща (по 79%), Британія (77%), Німеччина (69%), Іспанія (65%), Франція (59%), Португалія (57%) та Італія (54%).

Найменший показник у Румунії. Там 44% опитаних вважають росію противником чи суперником.

Європаопитуванняросіянипротивниквійна в Україні

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