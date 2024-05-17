Перевірки на кордоні відзавтра зміняться – Держприкордонслужба

З 18 травня всі чоловіки призовного віку повинні будуть мати при собі військово-обліковий документ.

Відзавтра прикордонники в пунктах пропуску перевірятимуть наявність військово-облікового документа у чоловіків віком від 18 до 60 років. Які категорії громадян підлягатимуть обов’язковій та необов’язковій перевірці.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

За повідомленням пресслужби ДПСУ, обов'язкова перевірка військово-облікових документів чекає на:

Перевірка з 18 травня інспекторами ДПСУ в пунктах пропуску військово-облікового документу чоловіків призовного віку передбачена змінами до законів України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".