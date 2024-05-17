Перевірки на кордоні відзавтра зміняться – Держприкордонслужба
Відзавтра прикордонники в пунктах пропуску перевірятимуть наявність військово-облікового документа у чоловіків віком від 18 до 60 років. Які категорії громадян підлягатимуть обов’язковій та необов’язковій перевірці.
Про це повідомила Держприкордонслужба.
За повідомленням пресслужби ДПСУ, обов'язкова перевірка військово-облікових документів чекає на:
Перевірка з 18 травня інспекторами ДПСУ в пунктах пропуску військово-облікового документу чоловіків призовного віку передбачена змінами до законів України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
- заброньованих на період мобілізації та на воєнний час;
- визнаних відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров'я;
- на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
- які самостійно виховують дитину;
- які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;
- інші категорії осіб, визначені ст.23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
- осіб з інвалідністю;
- тих, які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
- водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;
- визначених осіб за окремими посадами та державної служби;
- працівників підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі та ін.