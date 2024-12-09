Перезавантаження гральної індустрії: що чекає на український гемблінг у 2025 році?

Наступного року на гральний ринок України очікує глобальне перезавантаження. З основними змінами, які торкнуться легального гемблінгу, розбираємося в цьому матеріалі.

Новий регулятор

Більшість прогресивних країн сьогодні здійснюють регулювання азартної сфери діяльності. В Україні цей процес стартував у 2020-му році. За контроль гральної сфери відповідає комісія КРАІЛ. Однак із наступного року ліцензійні казино України регулюватиме інший державний орган.

4 грудня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №9256д, який спрямований на посилення контролю за легальним гемблінгом. Зокрема, закон передбачає ліквідацію чинного регулятора, якого замінить новий державний орган. Раніше творці законопроєкту повідомляли про намір розробити та впровадити автоматизовану систему онлайн моніторингу, яка контролюватиме ринок у режимі реального часу. Також планується, що система самостійно розглядатиме заявки на видачу ліцензій та їхню ануляцію в разі, якщо оператор систематично порушуватиме регламент або не відповідатиме виставленим нормам.

Розширення ринку

Ринок українського гемблінгу поступово розвивається і створює сприятливі умови для роботи бізнесу. Ці чинники привертають увагу нових інвесторів, які зацікавлені в отриманні ліцензій для легальної роботи.

За підсумками 2024-го року ліцензії для онлайн казино отримали сім нових операторів. Така тенденція дає експертам можливість прогнозувати збільшення кількості легальних платформ наступного року. Крім легальних онлайн казино в Україні планується поява букмекерських сервісів і покерних платформ. Усе це супроводжуватиме нарощування податкових відрахувань до державного бюджету. У році, що минає, легальних гемблінг заплатив 16 мільярдів гривень різних податків. Для порівняння, у перший рік регулювання ця цифра становила скромні 0,2 млрд.

Боротьба з нелегальними сайтами

У році, що минає, держава вела активну боротьбу з нелегальним азартним бізнесом. Крім незаконних наземних клубів, які активно закривалися по всій країні, здійснювалася робота, спрямована на блокування офшорних операторів.

У роботі було задіяно пряму співпрацю з корпораціями Apple і Google. Вони активно блокували на App Store і Play Market застосунки операторів, у яких немає української ліцензії. Паралельно в чорні списки провайдерів потрапляли веб-сайти офшорних закладів. У 2025-му році робота в цьому напрямку буде ще масштабнішою. Сприятимуть цьому інноваційні можливості системи онлайн моніторингу.