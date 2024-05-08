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Перша африканська країна підтвердила участь в українському саміті миру

08 травня 2024, 09:46
Перша африканська країна підтвердила участь в українському саміті миру
Кабо-Верде стала першою країною Африки, яка підтвердила свою участь в саміті миру у Швейцарії.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у Telegram-каналі. 

"Подякував за його підтримку формули миру та особисту принципову позицію щодо російського вторгнення. Кабо-Верде першою з африканських країн підтвердила участь у саміті миру", - йдеться в дописі.

Український президент написав, що він провів переговори з прем'єр-міністром Кабо-Верде Уліссешем Коррея і Сілвою.

Зеленський додав, що обговорив зусилля для залучення якнайбільшої кількості країн Африки на саміт миру і наголосив, що голос Африки важливий, коли йдеться про глобальну підтримку справедливого миру в Україні.

Участь в саміті миру підтвердили Литва, Польща, Латвія, Іспанія, Бельгія і Фінляндія.

Ще раніше участь анонсували прем'єр Словаччини Роберт Фіцо і президент Франції Еммануель Макрон.

Під час саміту Київ запланував обговорення трьох тем. Одна з них - звільнення полонених.

У Швейцарії визначилися із датою проведення Саміту миру - він відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток у кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

 

Африкасаміті миру

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