Перша група українських пілотів у Данії приступила до тренувань на F-16

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Великої Британії.

Як повідомляє видання, тренування почалися в серпні, вони стосувалися пілотування і спеціального навчання авіаційної термінології англійською мовою.

Зазначається, що групу було сформовано з шести досвідчених українських бойових пілотів-винищувачів. Ще десять українських пілотів-стажерів взяли участь у мовній підготовці та залишаються у Великій Британії.

Вони продовжать фізичну та практичну базову льотну підготовки. Крім того, вивчать авіаційну медицину.