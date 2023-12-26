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Перша група українських пілотів у Данії приступила до тренувань на F-16

26 грудня 2023, 10:23
Перша група українських пілотів у Данії приступила до тренувань на F-16
Фото: naked-science
Вони продовжать фізичну та практичну базову льотну підготовки.

Перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Великій Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Великої Британії.

Як повідомляє видання, тренування почалися в серпні, вони стосувалися пілотування і спеціального навчання авіаційної термінології англійською мовою.

Зазначається, що групу було сформовано з шести досвідчених українських бойових пілотів-винищувачів. Ще десять українських пілотів-стажерів взяли участь у мовній підготовці та залишаються у Великій Британії.

Вони продовжать фізичну та практичну базову льотну підготовки. Крім того, вивчать авіаційну медицину.

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

 

Даніявійна в Україніросія окупантивинищувачіF-16

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