Перша група українських пілотів у Данії приступила до тренувань на F-16
Перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Великій Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони Великої Британії.
Як повідомляє видання, тренування почалися в серпні, вони стосувалися пілотування і спеціального навчання авіаційної термінології англійською мовою.
Зазначається, що групу було сформовано з шести досвідчених українських бойових пілотів-винищувачів. Ще десять українських пілотів-стажерів взяли участь у мовній підготовці та залишаються у Великій Британії.
Вони продовжать фізичну та практичну базову льотну підготовки. Крім того, вивчать авіаційну медицину.
Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.