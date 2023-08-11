Перша група українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 наступного літа – WP

Спочатку вони пройдуть мовні курси, а навчання на літаках стартуватиме у січні.

Перша група з шести пілотів ЗСУ завершить навчання на західних винищувачах F-16 щонайменше наступного літа.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на українських, європейських та американських посадовців та військових, у тому числі високопоставлених.

Зазначається, що лише шість авіаторів проходять перший раунд навчання, а двох - визначили як резервних кандидатів. Хоча військові вільно володіють англійською мовою, їх спочатку відправлять у Британію на чотиримісячні мовні курси. Вони вивчатимуть термінологію, пов'язану з реактивними винищувачами. До цього етапу залучать і наземний персонал. Данія попросила навчати цілі екіпажі, а не тільки авіаторів.

За словами українських посадовців, все це відсуває початок бойової підготовки, яка, як очікується, триватиме шість місяців, на січень. При цьому друга група приблизно такої ж чисельності буде готова через шість місяців після цього - приблизно до кінця наступного року. Представники української сторони назвали це затягуванням, хоча й зізнались, що не хочуть надто критикувати своїх іноземних колег, побоюючись виглядати невдячними.

Американські посадовці заявляють, що ще 20 українських пілотів готові до навчання англійської. Водночас більшість найкращих українських пілотів, як очікується, залишаться вдома, де продовжують вильоти на літаках радянської розробки.

Начальник авіації Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов розповів, що в перервах між польотами українські авіатори протягом останнього року проходили курси англійської мови в мережі.

"Для льотного і наземного персоналу буде проведено додаткову спеціалізовану підготовку з термінології, необхідної для навчання на F-16. В Україні не було можливості навчати пілотів та інший персонал цій термінології через відсутність досвіду роботи з такою термінологією", - зазначив він.

Однак оскільки відібрані пілоти вже мають високий рівень базової англійської мови, вивчення додаткової термінології "не займе багато часу". Голубцов наголосив, що F-16 оснащені потужним радаром, що дозволить Україні ідентифікувати більше цілей і краще протидіяти ворожим літакам, ракетам і безпілотникам.