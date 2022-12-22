Перша група українських військових у Чехії завершила підготовку в межах місії ЄС

Протягом 2023 року до Чехії прибудуть ще чотири групи українських військовослужбовців чисельністю близько 800 осіб

Сьогодні на полігоні Лібава в Чехії перша група українських військовослужбовців завершила підготовку у межах місії Європейського Союзу EUMAM, пише iDNES.

За словами командувача сухопутних військ чеської армії Романа Нахончика, під час тритижневого курсу підготовки кількасот українських військових відпрацювали базові навички, зокрема стрільбу з автоматів та водіння бойових машин піхоти. Натомість українські військові передали свій досвід ведення реальних боїв чеським колегам.

“Чеська Республіка підтримує вас. Ви є героями для чеських солдатів і для громадян Чеської Республіки. Воєнний злочинець Путін має бути переможений”, – заявила під час візиту на Лібаву міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

У повідомленні зазначається, що протягом 2023 року до Чехії прибудуть ще чотири групи українських військовослужбовців чисельністю близько 800 осіб, перша з них має почати підготовку вже в січні 2023 року.