Перша країна у світі легалізувала біткоїни як платіжний засіб
У Конґресі закон підтримали 63 з 84 можливих голоси, попри застороги, що такий крок може вплинути на мільярдну програму Сальвадору з Міжнародним валютним фондом.
Легалізувати криптовалюту запропонував президент Сальвадору Наїб Букеле. Він вважає, що такий крок допоможе громадянам країни, що живуть за її межами, здійснювати перекази своїм родинам.
Основною валютою Сальвадору є долар, а економіка країни чимало залежить від переказів працівників з-за кордону. Так, у 2019 році вони становили п’яту частину ВВП, або 6 мільярдів доларів - це одне з найбільших співвідношень у світі.
Букеле наголосив, що використання біткоїну не спричинятиме жодних ризиків для користувачів. Закон набуде чинності за 90 днів.
За словами президента країни, держава гарантуватиме конвертацію криптовалюти у точну суму у доларах на момент кожної транзакції.
Нагадаємо, що Сальвадор може стати першою країною, що визнає Bitcoin платіжним засобом
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