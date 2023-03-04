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ПОЛІТИКА

Перша леді зустрілася зі представницею Генсека ООН з питань сексуального насильства

04 березня 2023, 18:33
Перша леді зустрілася зі представницею Генсека ООН з питань сексуального насильства
Сьогодні у Львові Олена Зеленська зустрілася зі спеціальною представницею Генерального секретаря ООН із питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамілою Паттен.

Перша леді заявила, що рада вітати на конференції спеціальну представницю Генерального секретаря ООН із питань сексуального насильства в умовах конфлікту.

Написала на  Facebook-сторінці

“Причина жахливих російських злочинів протягом довгих дев’яти років зводиться до одного слова: безкарність. росія відчула, що їй усе зійде з рук. Ось чому міжнародна конференція “Об’єднані заради справедливості” (United for Justice), що стартувала у Львові, дуже важлива. Вона має стати юридичним “Рамштайном”, який допоможе об’єднати зусилля, щоб притягнути всіх винних у вчиненні міжнародних злочинів проти України до відповідальності”, - йдеться в пості.

Представницею Генерального секретаря ООН  активно свідчить про використання армією російської федерації сексуального насильства в Україні як зброї.

За словами Зеленської, на Паттен тиснуть росія та її спільники, навіть надсилають погрози на електронну адресу. Перша леді подякувала Паттен за сміливість і принциповість.

ООНзустрічЗеленськаПаттен

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