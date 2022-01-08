Перше судно з зерном вийшло з Одеси - CNN

Корабель Razoni під прапором Сьєрра-Леоне везе кукурудзу до Лівану

Вранці у понеділок, 1 серпня, з порту Одеси вийшло перше судно з українським зерном, яке піде на експорт.

Про це повідомляє CNN.

Цю інформацію також підтверджують турецькі ЗМІ. Зазначається, що судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне везе кукурудзу до Лівану.

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 липня, в Стамбулі відбулася церемонія підписання угоди з постачання зерна і продовольства з України.

Сторони домовилися про сприяння безпечному судноплавству для експорту зерна, супутніх продуктів харчування і добрив (у тому числі аміаку) з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" упродовж 120 днів з можливістю продовження цього терміну.

При цьому Україна не підписувала напряму угоду з РФ. Відповідні домовленості були підписані між Україною, Організацією Об’єднаних Націй і Туреччиною. Так само російська сторона підписала угоду з ООН та Туреччиною.