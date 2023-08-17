Матеріали:
Теми:

Перше вантажне судно з України прибуло до Туреччини

17 серпня 2023, 21:54
Перше вантажне судно з України прибуло до Туреччини
Фото:ANDREI PUNGOVSCHI/BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES
Спроба росії заблокувати можливість України експортувати свою продукцію через Чорне море провалилася.

Цивільне вантажне судно Joseph Schulte під прапором Гонконгу, що пливло з України, досягло турецьких вод у четвер, 17 серпня.

Про це повідомляє France24.

Перше судно, яке кинуло виклик спробам росії заблокувати можливість України експортувати свою продукцію через Чорне море, рухалося західним маршрутом, який уникав міжнародних вод на користь тих, що контролюються країнами-членами НАТО - Румунією та Болгарією.

Місія відбулася через кілька днів після того, як російський флот зробив попереджувальні постріли та піднявся на невелике вантажне судно Sukru Okan з турецьким екіпажем, яке прямувало до українського порту Ізмаїл.

Раніше очільник Мінінфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що на борту цього судна – понад 30 тисяч тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством.

Як зазначив Кубраков, новий гуманітарний коридор першочергово використовуватиметься для евакуації суден, які перебували в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення рф.

Туреччиназерновійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Україна бореться за виживання. То чому ж союзники нервують через надання їй зброї? – Еліот Коен
Політика
Україна бореться за виживання. То чому ж союзники нервують через надання їй зброї? – Еліот Коен
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 14:47
Історія зради. Команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 1
Політика
Історія зради. Команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 1
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 13:51
Страх розпаду росії. Чому кремль робить Польщу цапом-відбувайлом – Януш Бугайські
Політика
Страх розпаду росії. Чому кремль робить Польщу цапом-відбувайлом – Януш Бугайські
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 09:22
росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Технології
росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 15:42
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Політика
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 11:55
Час нарізати тонко російську ковбасу. Війна все ближче підступає до кордонів НАТО – Едвард Лукас
Політика
Час нарізати тонко російську ковбасу. Війна все ближче підступає до кордонів НАТО – Едвард Лукас
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 09:03
Українські сили успішно просуваються на Півдні. Але під Роботиним криваве місиво – Том Купер
Політика
Українські сили успішно просуваються на Півдні. Але під Роботиним криваве місиво – Том Купер
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 15:25
Прорвати блокаду. Які існують варіанти забезпечення вільного торговельного мореплавства в Чорному морі – експертна думка
Бізнес & Фінанси
Прорвати блокаду. Які існують варіанти забезпечення вільного торговельного мореплавства в Чорному морі – експертна думка
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 12:51
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється