Перше вантажне судно з України прибуло до Туреччини

Спроба росії заблокувати можливість України експортувати свою продукцію через Чорне море провалилася.

Цивільне вантажне судно Joseph Schulte під прапором Гонконгу, що пливло з України, досягло турецьких вод у четвер, 17 серпня.

Про це повідомляє France24.

Перше судно, яке кинуло виклик спробам росії заблокувати можливість України експортувати свою продукцію через Чорне море, рухалося західним маршрутом, який уникав міжнародних вод на користь тих, що контролюються країнами-членами НАТО - Румунією та Болгарією.

Місія відбулася через кілька днів після того, як російський флот зробив попереджувальні постріли та піднявся на невелике вантажне судно Sukru Okan з турецьким екіпажем, яке прямувало до українського порту Ізмаїл.

Раніше очільник Мінінфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що на борту цього судна – понад 30 тисяч тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством.

Як зазначив Кубраков, новий гуманітарний коридор першочергово використовуватиметься для евакуації суден, які перебували в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення рф.