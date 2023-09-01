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Перші 10 танків Abrams Україна отримає у вересні – Politico

01 вересня 2023, 09:19
Перші 10 танків Abrams Україна отримає у вересні – Politico
M1 Abrams, фото: The U.S. Army Acquisition Support Center
Вже близько 200 українців пройшли практику на навчальних танках на полігонах США та Німеччини.

В середині вересня Україна отримає першу партію американських танків Abrams для захисту від російських агресорів.

Про це інформує видання Politico.

Кілька днів тому військові завершили один з останніх етапів підготовки на полігоні Хоенфельс.

Офіційний представник Пентагона та ще один американський посадовець повідомили журналістам, що вже в середині вересня перші 10 танків буде відправлено до України.

Представник Міноборони Сполучених Штатів заявив, що десять танків наразі перебувають у Німеччині на остаточному ремонті. Вони будуть відправлені до України одразу після завершення ремонту.

Офіційні особи країн Заходу сподіваються, що важка техніка дозволить українцям отримати перевагу над російськими окупантами та прорвати лінію оборони загарбників під час контрнаступу.

СШАтанкивійськова допомогавійна в Україніросія окупантиAbrams

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