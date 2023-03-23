Перші 4 МіГ-29 вже в Україні – Міноборони Словаччини
Перекидання винищувачів здійснювали українські пілоти за допомогою Військово-повітряних сил Словаччини й українського персоналу.
Про це йдеться на сайті Міноборони Словаччини.
"Дякую всім причетним за чудову професійну роботу. Словаччина на правильному боці, і цим жестом ми як країна вписалися великими літерами в сучасну світову історію, що говорить про своєчасну допомогу, щиру солідарність і велич нації", — сказав міністр оборони Ярослав Надь.Вчора США запропонували Словаччині компенсацію за МіГ-29 для України.