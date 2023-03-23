Україна отримала перші чотири словацькі винищувачі МіГ-29.

Перекидання винищувачів здійснювали українські пілоти за допомогою Військово-повітряних сил Словаччини й українського персоналу.

Про це йдеться на сайті Міноборони Словаччини.

"Дякую всім причетним за чудову професійну роботу. Словаччина на правильному боці, і цим жестом ми як країна вписалися великими літерами в сучасну світову історію, що говорить про своєчасну допомогу, щиру солідарність і велич нації", — сказав міністр оборони Ярослав Надь.