Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Перші F-16 можуть з'явитись в Україні після Великодня – Повітряні сили

01 травня 2024, 11:59
Перші F-16 можуть з'явитись в Україні після Великодня – Повітряні сили
Фото: naked-science
Винищувачі F-16 можуть з'явитись на території України вже після Великодня.

Проте дата поставок вже декілька разів змінювалась, розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. 

"Так, є, після Пасхи", - відповів речник ПС на питання, чи є якісь орієнтири щодо термінів поставки F-16

Але він додав, що Повітряні сили "не загадують ці терміни", адже дати декілька разів змінювались. 

"Наше завдання - працювати з тим, що нам нададуть, ми не несемо відповідальності за постачання безпосередньо, це питання до вищого військово-політичного керівництва. Коли перші винищувачі прибудуть в Україну, ми обов'язково про це говоритимемо", - сказав Євлаш. 

Незабаром Україна отримає від союзників перші винищувачі F-16.

Низка країн обіцяє передавати їх, але термін у всіх різний.

 

F-16підтримка УкраїниІлля Євлаш

Останні матеріали

Китай перетнув червону лінію Байдена щодо України. Чи будуть наслідки? – Мет Поттінгер
Політика
Китай перетнув червону лінію Байдена щодо України. Чи будуть наслідки? – Мет Поттінгер
Переклад iPress – 01 травня 2024, 12:31
Тіньовий танкерний флот росії загрожує Швеції: екології та безпеці. Чи може завадити ЄС – Елізабет Бро
Політика
Тіньовий танкерний флот росії загрожує Швеції: екології та безпеці. Чи може завадити ЄС – Елізабет Бро
Переклад iPress – 01 травня 2024, 08:26
Американські GLSDB мають проблеми з від'єднанням прискорювача. Чому росіяни прорвалися на Покровсько-Авдіївському напрямку – Том Купер
Технології
Американські GLSDB мають проблеми з від'єднанням прискорювача. Чому росіяни прорвалися на Покровсько-Авдіївському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 30 квітня 2024, 16:19
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 2 – Лоуренс Фрідман
Політика
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 2 – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 квітня 2024, 11:47
Україні не вистачає сил. Проте шанси росіян захопити Донбас близькі до нуля – Дональд Гілл
Cуспільство
Україні не вистачає сил. Проте шанси росіян захопити Донбас близькі до нуля – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 квітня 2024, 05:10
Том Купер рекомендує: російська ракетна кампанія проти України. Довоєнні запаси балістичних та крилатих ракет закінчилися – Адріан Фонтанелла
Cуспільство
Том Купер рекомендує: російська ракетна кампанія проти України. Довоєнні запаси балістичних та крилатих ракет закінчилися – Адріан Фонтанелла
Переклад iPress – 29 квітня 2024, 17:01
Перегони на полі бою. росіяни хочуть захопити більше території, поки не дійшла американська допомога – Філліпс О'Брайен
Політика
Перегони на полі бою. росіяни хочуть захопити більше території, поки не дійшла американська допомога – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 квітня 2024, 12:35
Cуспільство
"Знищені" росіянами 4-5 разів повітряні сили України продовжують наносити ураження. росіяни кидають в бій всіх, кого можуть нашкребти – Том Купер
Переклад iPress – 29 квітня 2024, 00:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється