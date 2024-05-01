Винищувачі F-16 можуть з'явитись на території України вже після Великодня.

Проте дата поставок вже декілька разів змінювалась, розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Так, є, після Пасхи", - відповів речник ПС на питання, чи є якісь орієнтири щодо термінів поставки F-16

Але він додав, що Повітряні сили "не загадують ці терміни", адже дати декілька разів змінювались.

"Наше завдання - працювати з тим, що нам нададуть, ми не несемо відповідальності за постачання безпосередньо, це питання до вищого військово-політичного керівництва. Коли перші винищувачі прибудуть в Україну, ми обов'язково про це говоритимемо", - сказав Євлаш.

Незабаром Україна отримає від союзників перші винищувачі F-16.

Низка країн обіцяє передавати їх, але термін у всіх різний.