Перші кроки Зеленського та його команди позитивно оцінюють 62% українців - опитування

"Перші кроки діяльності президента і його команди 62% громадян України оцінюють позитивно (19% - повністю позитивно, 43% переважно позитивно). Негативні оцінки дали 24%, що вдвічі більше, ніж у серпні"

Громадяни України позитивно оцінюють перші кроки діяльності президента Володимира Зеленського та його команди, зокрема ініціативи щодо переговорів з Володимиром Путіним та легалізацію бурштину. Водночас багато громадян проти відкриття ринку землі та приватизації держпідприємств.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє "Громадське".

"Перші кроки діяльності президента і його команди 62% громадян України оцінюють позитивно (19% - повністю позитивно, 43% переважно позитивно). Негативні оцінки дали 24%, що вдвічі більше, ніж у серпні", - йдеться у результатах дослідження.

Згідно з опитуванням, найбільше громадяни підтримують ініціативу переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним для вирішення конфлікту на Донбасі (позитивно - 75%), легалізацію видобутку бурштину (71%) та відновлення діалогу з Польщею щодо проблемних історичних питань (63%).

Окрім того, більшість опитаних підтримує надання громадянства іноземцям, які захищали територіальну цілісність України, та відведення військ від лінії зіткнення.

При цьому, респонденти негативно оцінили рішення президента впровадити ринок землі (негативно - 58%), приватизувати великі держпідприємства (55%) та легалізувати гральний бізнес (49%).

Пропозиція провести у Києві позачергові місцеві вибори залишила 30% громадян байдужими, ще 20% не мають до цього певного ставлення.

Опитування проводили з 4 по 19 листопада 2019 року у 110 населених пунктах у всіх регіонах України, крім анексованого Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. У результаті польового періоду зібрано 2 тисячі 41 анкету, похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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