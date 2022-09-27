Перші поставки українського вугілля до Польщі очікуються упродовж тижня

Перші ешелони з українським вугіллям мають прибути до Польщі упродовж тижня.

Про це в ефірі Польського радіо заявив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.

Як зазначив Дворчик, майбутні поставки українського вугілля для Польщі є "проявом солідарності" Києва з Варшавою, адже Польща у своїй енергосистемі використовує вугілля більше ніж Україна.

"На першому етапі Україна виділила для Польщі квоту у 100 тисяч тонн вугілля. Перші ешелони повинні прибути до Польщі упродовж тижня", - заявив Дворчик.

Він висловив сподівання, що Польща отримає від України ще більше вугілля.

"Є багато чинників, які на це впливають. Однак, коли останнього разу ми розмовляли з Президентом Зеленським і Прем’єром Шмигалем під час візиту Прем’єра Моравецького до Києва (9 вересня - ред.), то прозвучали декларації: як тільки енергетична ситуація України дозволятиме, то будуть також чергові квоти для експорту до Польщі", - підкреслив голова канцелярії президента РП.

Відтак, як підкреслив польський урядовець, все залежатиме від розвитку військово-політичної ситуації в Україні.

Дворчик також повідомив, що “українські друзі роблять все можливе, щоб електроенергія (з Хмельницької АЕС – ред.) в цьому року почала постачатися ( до Польщі – ред.)”. Він зазначив, що для Польщі, це, без сумніву, було би значною підтримкою, оскільки ціни електроенергії в Україні є нижчими, ніж в Європі.

Польський урядовець зауважив, що для реалізації цього проєкту потрібно здійснити певні інвестиції, що не так легко зробити у країні, де триває війна.