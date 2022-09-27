НОВИНИПерші ешелони з українським вугіллям мають прибути до Польщі упродовж тижня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перші поставки українського вугілля до Польщі очікуються упродовж тижня
Фото: atn.ua
Про це в ефірі Польського радіо заявив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.
Як зазначив Дворчик, майбутні поставки українського вугілля для Польщі є "проявом солідарності" Києва з Варшавою, адже Польща у своїй енергосистемі використовує вугілля більше ніж Україна.
"На першому етапі Україна виділила для Польщі квоту у 100 тисяч тонн вугілля. Перші ешелони повинні прибути до Польщі упродовж тижня", - заявив Дворчик.
Він висловив сподівання, що Польща отримає від України ще більше вугілля.
"Є багато чинників, які на це впливають. Однак, коли останнього разу ми розмовляли з Президентом Зеленським і Прем’єром Шмигалем під час візиту Прем’єра Моравецького до Києва (9 вересня - ред.), то прозвучали декларації: як тільки енергетична ситуація України дозволятиме, то будуть також чергові квоти для експорту до Польщі", - підкреслив голова канцелярії президента РП.
Відтак, як підкреслив польський урядовець, все залежатиме від розвитку військово-політичної ситуації в Україні.
Дворчик також повідомив, що “українські друзі роблять все можливе, щоб електроенергія (з Хмельницької АЕС – ред.) в цьому року почала постачатися ( до Польщі – ред.)”. Він зазначив, що для Польщі, це, без сумніву, було би значною підтримкою, оскільки ціни електроенергії в Україні є нижчими, ніж в Європі.
Польський урядовець зауважив, що для реалізації цього проєкту потрібно здійснити певні інвестиції, що не так легко зробити у країні, де триває війна.
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27 09 2022 14:55 МЕДІА
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