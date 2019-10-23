Перші річкові перевезення з Білорусі можливі з 2020 року

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що перші перевезення внутрішнім водним транспортом з Білорусі в Україну можуть відбутися вже з наступного року.

Міністр Владислав Криклій заявив, що ключовим фактором розвитку внутрішньої водної інфраструктури має стати законодавча база, передає "Економічна правда".

"Головним рушієм в галузі річкового транспорту має стати новий закон про внутрішні водні шляхи. Разом із українськими парламентаріями ми працюємо над ним. Одночасно ми також здійснюємо заходи щодо лібералізації річкових перевезень. Це дозволить збільшити обсяг перевезень вантажів удвічі вже найближчі роки", - підкреслив Криклій.

Він також анонсував проведення робіт з днопоглиблення в рамках міжнародного проєкту Е-40, за допомогою якого з наступного року буде можливість відкрити річкові перевезення з Білорусії.

"Якщо наші польські сусіди підтримають цей проєкт, ми зможемо поєднати Балтійське, Чорне та Каспійське море. Це великий виклик і ми вже розпочали необхідні процедури. Сподіваюсь, з другої половини 2020 року ми будемо готові зробити перші перевезення внутрішнім водним транспортом з Білорусії до Чорного моря", - зазначив Криклій.

Він додав, що реалізація такого проєкту дозволить також зменшити навантаження на українські автотранспортні шляхи, адже збільшиться частка річкових вантажних перевезень.

Нагадаємо, що Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не хотів би дружити з Україною проти когось, зокрема проти Росії або Китаю.