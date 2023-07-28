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Перші танки Abrams можуть прибути в Україну у вересні

28 липня 2023, 09:51
Перші танки Abrams можуть прибути в Україну у вересні
Фото: Google
Перші американські танки Abrams можуть приїхати до України вже в вересні.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на джерела.

"США планують у серпні відправити декілька Abrams до Німеччини, де танки пройдуть остаточну модифікацію. Після завершення цього процесу танки будуть відправлені ​​в Україну у вересні", - пише видання.

Перша партія Abrams включатиме від 6 до 8 танків, повідомили для Politico представник оборонної галузі і помічник конгресмена. Всього США планують відправити 31 танк, який дорівнює одному українському батальйону.

"Ми, безумовно, працюємо над тим, щоб доставити їх в Україну якнайшвидше", – сказав речник Пентагону полковник Мартін О'Доннелл, відмовившись обговорювати конкретні терміни.

За словами одного з джерел Politico, першу серію модифікацій танків уже зроблено, проте наразі незрозуміло, чи встигнуть США завершити всі необхідні роботи до кінця серпня.

Перед тим, як ЗСУ зможуть розпочати експлуатацію танків, вони мають навчання тривалістю 10 тижнів на армійській базі Графенвер в Німеччині. Це навчання українці планують завершити в серпні.

AbramsтанкиЗСУ

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