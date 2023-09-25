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ПОЛІТИКА

Перші танки Abrams прибули в Україну – The New York Times

25 вересня 2023, 14:10
Перші танки Abrams прибули в Україну – The New York Times
Фото: Google
Більше танків M1 Abrams буде відправлено в найближчі місяці.

Перші американські танки Abrams вже доставлені в Україну – на кілька місяців раніше початкових оцінок.

Про це New York Times повідомили два неназвані посадовці Міноборони США.

Більше танків M1 Abrams буде відправлено в найближчі місяці, сказали посадовці, зазначивши, що ті танки, які були відправлені в Україну в суботу, стали першими з 31, які адміністрація Байдена пообіцяла відправити.

Посадовці не уточнили, скільки саме танків було доставлено до цього часу.

M1 Abrams будуть серед інших танків в арсеналі України, які вона може використати для просування і, можливо, звільнення утримуваних росією територій у східних і південних регіонах України.

Минулого тижня і президент США Джо Байден, і американський міністр оборони Ллойд Остін прогнозували, що танки будуть відправлені протягом декількох днів. Їхнє прибуття є частиною зусиль західних союзників з постачання потужної зброї на кілька місяців раніше запланованого терміну.

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про намір відправити танки Abrams в Україну в січні. Вона пішла на цей крок після кількамісячних наполягань на тому, що ці танки занадто складні й важкі в обслуговуванні та ремонті, щоб спонукати Німеччину до постачання її танків Leopard.

Abramsпідтримка Українивійна

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