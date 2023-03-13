Перші українські екіпажі завершили навчання на танках Leopard 2 в Іспанії
Перші десять українських військових екіпажів бойових танків Leopard 2 A4 завершили чотиритижневу підготовку в Національному навчальному центрі в іспанській Сарагосі.
Про це оголосило Міністерство оборони Іспанії.
Кожен екіпаж танка складається з командира, водія, вантажника і стрільця; додатково підготували 15 техніків, п’ять з яких є фахівцями з механіки, п’ять – з електроніки і ще п’ять – зі зброї.
Особовий склад, який проходив підготовку, мав попередній досвід застосування бойових танків, тож під час навчання основна увага приділялася технічним особливостям cаме Leopard 2, а також із урахуванням створення оперативних і злагоджених екіпажів.
Навчання українських військових тривало по 12 годин на добу всі дні, окрім суботи. У ньому брали участь 30 військовослужбовців механізованого кавалерійського полку Алькантара 10 з Мелільї, які провели теоретичні заняття, тренування на тренажерах і вправи на маневровому полі.