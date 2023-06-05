Перші українські пілоти вирушили навчатися на F-16 до Великої Британії – Шмигаль

Глава уряду зустрівся із міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі.

Перші групи українських пілотів вже вирушили до Британії. Там вони навчатимуться управлінню західними винищувачами, зокрема на літаках F-16.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Під час зустрічі із міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі говорили про збройну підтримку, відновлення країни та вступ до НАТО.

"Дякував за непохитну підтримку. За лідерство у створенні коаліції винищувачів та за готовність вчити наших пілотів. Перші групи вже відправлені до Британії", — написав Шмигаль.

Він зазначив, що ЗСУ на полі бою перебудовуються на стандарти НАТО. Тому на саміті Альянсу, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня, наша країна має почути про майбутнє НАТО.