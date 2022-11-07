СПОРТ НОВИНИ22-річний український тенісист Олексій Крутих оновив свій особистий рекорд, піднявшись на 249-те місце (+30 позицій) світового рейтингу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Першою "ракеткою" України став Олексій Крутих
Друга "ракетка" України Ілля Марченко опустився на 282-те місце рейтингу АТР
Фото: Укрінформ
Олексій уперше очолив національний чоловічий рейтинг.
Друга "ракетка" України Ілля Марченко опустився на 282-те місце (-5) рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР), а Віталій Сачко тепер йде третім у національному рейтингу, посідаючи 286-й рядок світовій класифікації (-40).
У парному рейтингу АТР, єдиним українським тенісистом у ТОП-100 залишається Денис Молчанов - 90-те місце (+7 позицій). Сергій Стаховський йде 185-м рядок (+5), а Владислав Манафов - 193-м.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 07 2022 11:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО NAVI - чемпіони PGL Major Stockholm 2021
- ВІДЕО НБА: "Сакраменто" Леня і "Торонто" Михайлюка знову перемогли
- ВІДЕО Світоліна перемогла на турнірі WTA в Чикаго
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
No articles