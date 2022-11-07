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Першою "ракеткою" України став Олексій Крутих

Друга "ракетка" України Ілля Марченко опустився на 282-те місце рейтингу АТР
22-річний український тенісист Олексій Крутих оновив свій особистий рекорд, піднявшись на 249-те місце (+30 позицій) світового рейтингу.
Першою "ракеткою" України став Олексій Крутих Фото: Укрінформ

Олексій уперше очолив національний чоловічий рейтинг.

Друга "ракетка" України Ілля Марченко опустився на 282-те місце (-5) рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР), а Віталій Сачко тепер йде третім у національному рейтингу, посідаючи 286-й рядок світовій класифікації (-40).

У парному рейтингу АТР, єдиним українським тенісистом у ТОП-100 залишається Денис Молчанов - 90-те місце (+7 позицій). Сергій Стаховський йде 185-м рядок (+5), а Владислав Манафов - 193-м.

 
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11 07 2022 11:10
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