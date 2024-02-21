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Перші чотири пілоти з України завершать навчання на F-16 до літа

21 лютого 2024, 08:25
Перші чотири пілоти з України завершать навчання на F-16 до літа
Речниця Національної гвардії в Аризоні назвала досить конкретні терміни підготовки українських асів.

До початку літа чотири пілоти з України повністю пройдуть курс керування винищувачами F-16 у Сполучених Штатах. А ще дві групи мають завершити навчання до серпня.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Національну Гвардію штату Аризона, де і відбувається підготовка пілотів.

Речниця Нацгвардії капітан Ерін Генніган заявила, що перша група розпочала підготовку на базі 162-ого авіакрила в Аризоні у середині жовтня, а друга у січні. Третя група українських асів наразі ще не працює безпосередньо з літаками, а відвідує мовні курси та вивчає необхідну англійську термінологію. 

Очікується, що усі три групи завершать навчання у період з травня до серпня, проте точний термін залежатиме від того, який прогрес продемонструють військові. 

Раніше ЗМІ повідомили, що перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року. 

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