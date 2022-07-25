CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВідновлення експорту українського зерна розпочнеться із порту "Чорноморськ".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Першим для вивезення зерна з України запрацює порт "Чорноморськ"
Ми сподіваємось, що перше відправлення буде здійснене протягом цього тижня
Фото: english.ruvr.ru
Про це сказав заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.
"Протягом найближчої доби ми будемо готові працювати по відновленню експорту агропродукції з наших портів. Мова йде про порт "Чорноморськ" - він буде перший. Потім буде Одеса і потім порт "Південний", - повідомив він.
Васьков зазначив, що протягом двох тижнів Україна буде технічного готова експортувати агропродукцію з усіх трьох портів.
За словами заступника міністра, сьогодні буде затверджено документ, який визначатиме місця, куди прибуватимуть судна для того, щоб формувати каравани.
"Ми сподіваємось, що перше відправлення буде здійснене протягом цього тижня", - додав Васьков.
Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 22 липня за результатами чотиристоронньої зустрічі України, Туреччини, ООН та росії була підписана угода, згідно з якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з українських портів.
Підписані дві дзеркальні угоди в тристоронньому форматі. Підпис від України поставив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від ООН – генеральний секретар Антоніу Гутерріш, від Туреччини – міністр оборони Хулусі Акар.
Наступного дня після підписання угоди російські загарбники атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони, ще дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.
Кубраков заявив, що попри обстріл Одеського порту Україна готується до запуску експорту зерна.
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