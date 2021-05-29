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Перший мільйон українців вакцинували від коронавірусу

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 008 859 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 008 857 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 123 964 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 132 821 щеплення
В Україні з початку вакцинальної кампанії щеплення від коронавірусу отримали 1 008 859 людей. З них завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози, майже 124 тисячі людей.
Перший мільйон українців вакцинували від коронавірусу Фото: з вільного доступу
Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 008 859 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 008 857 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 123 964 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 132 821 щеплення", - йдеться в повідомленні.
 
Нагадаємо, протягом минулої доби в Україні зробили 16 815 щеплень від коронавірусу. Одну дозу отримали 9 785 людей, повністю імунізовані - 7 030 людей.
 
Раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що поставив перед собою завдання з вакцинації від коронавірусу в країні. Він має намір до кінця цього року провакцинувати всіх бажаючих.
 
Також він говорив, що до кінця літа вакцинує 5 млн українців. Для цього потрібно щодня робити по 100 тисяч щеплень.
 
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29 05 2021 14:34
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