Перший німецький LNG-термінал розпочав роботу та прийняв перший газ

Перший у Німеччині LNG-термінал в Вільгельмсхафені 21 грудня прийняв перший газ із регазифікаційного судна Höegh Esperanza.

Зазначається, що заповнення труби та подача газу в мережу відбулися на добу раніше, ніж планувалося. Спочатку компанія Uniper, яка є оператором термінала, анонсувала початок роботи на четвер.

"Той факт, що перший газ уже надходить через наш LNG-термінал у Вільгельмсгафені, є ще одним доказом рішучості, з якою всі учасники просувають проєкт уперед. Зараз починається фаза випробувань, яка має бути завершена наприкінці лютого", - сказав менеджер Uniper, відповідальний за інвестиційне планування, Хольгер Крец.

Як повідомлялося, церемонія відкриття термінала відбулася 17 грудня за участі канцлера, міністрів економіки та фінансів ФРН, які представляють три партії правлячої коаліції.

Спеціальне судно з переробки газу Höegh Esperanza прибуло до Вільгельмсхафена 15 грудня з повним завантаженням - приблизно 165 тис. кубометрів скрапленого природного газу з Іспанії.

Як очікується, у січні почнеться комерційне транспортування газу в Вільгельмсгафен з різних регіонів світу, окрім росії.

Будівництво термінала розпочалося влітку. Глава уряду ФРН Олаф Шольц назвав такі темпи небаченими, а метою – ліквідацію залежності від російського газу.