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Перший регіон Іспанії призупинив скасування карантину через зростання числа інфекцій

На даний момент два регіони все ще знаходяться в "фазі 0" - Мадрид і Каталонія, де зафіксовано найбільше число випадків захворювання
Валенсія стала першим іспанським регіоном, який вирішив уповільнити свої плани через збільшення захворюваності.
Перший регіон Іспанії призупинив скасування карантину через зростання числа інфекцій Фото: ptl-group.com

Влада іспанського регіону Валенсія вирішила призупинити перехід всього автономного співтовариства до так званої "фази 2" скасування карантинних обмежень після виявлення невеликого сплеску інфекцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Влада регіону вирішили відкласти перехід ще на тиждень після того, як швидкість поширення нових випадків інфікування зросла з 0,66 до 0,85 (тобто одна людина в середньому заражає 0,85 осіб).

Валенсія стала першим іспанським регіоном, який вирішив уповільнити свої плани через збільшення захворюваності.

За останні п'ять днів на Балеарських островах також спостерігалося збільшення числа випадків інфікування, яке зросло до 52 вчора в порівнянні з 17 за попередні п'ять днів.

Більшість іспанських регіонів знаходяться в "фазі 1" і готуються до переходу до другого етапу ослаблення карантину. Міністерство охорони здоров'я попросило громади прискорити подачу заявок до понеділка, щоб у них було більше часу для обговорення деталей.

На даний момент два регіони все ще знаходяться в "фазі 0" - Мадрид і Каталонія, де зафіксовано найбільше число випадків захворювання.

Тиждень тому вони просили про перехід до "фази 1", але центральна влада не дала дозволу, спираючись на дані поширення захворювання.

20 травня уряд  Іспанії  зумів уп’яте отримати підтримку парламенту на продовження надзвичайного стану через коронавірус ще на два тижні.

Надзвичайний стан в Іспанії, де коронавірус забрав понад 27 тисяч життів, триватиме як мінімум до 7 червня. 

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21 05 2020 16:24
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