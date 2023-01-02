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ПОЛІТИКА

Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС Україна очікує вже у січні

02 січня 2023, 16:12
Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС Україна очікує вже у січні
Фото: Укрінформ
Україна очікує вже у цьому місяці отримання першого траншу від Європейського Союзу з макрофінансової допомоги у 18 млрд євро

Україна очікує вже у цьому місяці отримання першого траншу від Європейського Союзу з макрофінансової допомоги у 18 млрд євро, повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Чекаємо першого траншу макрофіну вже в січні, першої партії енергоощадних ламп, шкільні автобуси, генератори й модульні будинки", - написав він.

Він також повідомив, що лідери європейських країн скоординували кроки щодо саміту Україна - ЄС.

"Відчуваємо підтримку та прямуємо до перемоги разом", - додав він.


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