Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС Україна очікує вже у січні

Україна очікує вже у цьому місяці отримання першого траншу від Європейського Союзу з макрофінансової допомоги у 18 млрд євро

Україна очікує вже у цьому місяці отримання першого траншу від Європейського Союзу з макрофінансової допомоги у 18 млрд євро, повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Чекаємо першого траншу макрофіну вже в січні, першої партії енергоощадних ламп, шкільні автобуси, генератори й модульні будинки", - написав він.

Він також повідомив, що лідери європейських країн скоординували кроки щодо саміту Україна - ЄС.

"Відчуваємо підтримку та прямуємо до перемоги разом", - додав він.