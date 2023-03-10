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Перший український політв’язень у Криму Микола Шиптур вийшов на волю

10 березня 2023, 14:45
Перший український політв’язень у Криму Микола Шиптур вийшов на волю
Фото: з вільного доступу
Шиптура заарештували дев'ять років тому, коли він вийшов на мітинг у Севастополі на честь 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка.

Із сімферопольської колонії вийшов на волю перший український політв'язень кремля Микола Шиптур, якого загарбники ув'язнили під час проукраїнських акцій у березні 2014 року.

Про це повідомляє "Об'єднання родичів політв'язнів Кремля".

"7 березня Микола Шиптур, перший український політв’язень, вийшов на волю у зв'язку із закінченням строку позбавлення свободи", - розповіли в об'єднанні.

Зазначається, що після звільнення Шиптура забрали працівники федеральної міграційної служби росії. У об'єднанні політв'язнів зауважили, що з ним немає зв'язку.

"Відомо, що з документами, які необхідні для перетину кордону, в Миколи все добре", - інформує Об'єднання.

Микола Шиптур – мешканець Івано-Франківська, який брав участь у Революції Гідності в Києві. Після подій на Майдані Незалежності він поїхав до Криму, брав участь у мітингу до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка у Севастополі 9 березня 2014 року.

Його захопили представники "самооборони Криму". Окупанти у Севастополі засудили його до 10 років ув'язнення зі звинуваченнями у незаконному перевезенні зброї та замаху на вбивство службової особи. При розгляді апеляції покарання зменшили до дев'яти років.

Шиптур відбував незаконне покарання у колонії №1 Сімферополя в жахливих санітарних умовах.

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