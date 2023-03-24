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Перший візит короля Британії до Франції скасовано через протести

24 березня 2023, 16:35
Перший візит короля Британії до Франції скасовано через протести
Це мав бути перший державний візит короля Британії до Франції, перенесено його через протести проти пенсійної реформи.

Нової дати візиту короля поки що немає.

Про це повідомив BFMTV.

Візит короля Чарльза III до Франції відкладається через анонсовані акції проти пенсійної реформи, Про це сьогодні повідомив Єлисейський палац. Британського монарха очікували в Парижі в неділю з триденним державним візитом. Поїздка мала стати його першим закордонним візитом з моменту вступу на престол у вересні.

"З огляду на вчорашнє оголошення нового національного дня акцій проти пенсійної реформи у вівторок, 28 березня, у Франції, візит короля Чарльза III, спочатку запланований на 26-29 березня в нашій країні, буде відкладений", - повідомили в Єлисейському палаці.

Президента Франції підтвердив, що рішення про скасування візиту було прийнято спільно французьким і британським урядами.

Погодили це після телефонної розмови між Еммануелем Макроном і Чарльзом III сьогодні вранці, пише видання. 

Єлисейський палац уточнив, що хоче вітати Його Величність короля Чарльза III в умовах, які відповідають нашим дружнім відносинам, і тому віддає перевагу перенесенню візиту.

ФранціявізиткорольБританіяЧарльз III

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