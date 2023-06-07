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Персонально путін віддавав наказ про підрив Каховської ГЕС - ГУР

07 червня 2023, 20:17
Персонально путін віддавав наказ про підрив Каховської ГЕС - ГУР
Фото: reuters
У ГУР заявили, шо підрив Каховської ГЕС — це теракт, який співмірний з наказом почати повномасштабну війну проти України.

російські окупанти замінували Каховську ГЕС відразу після її окупації, а наказ її підірвати віддавав особисто диктатор владімір путін.

Таку думку в ефірі Radio NV висловив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Окупанти перейшли до мінування греблі та ГЕС фактично одразу після захоплення, боячись контрнаступу українських військ, готуючись до різноманітних сценаріїв. Вони дуже довго готували цей терористичний акт. І нещодавно було прийнято остаточне рішення про його реалізацію", — заявив Юсов.

Представник ГУР висловив впевненість, що рішення про підрив дамби приймали на найвищому рівні.

"Я особисто переконаний, що персонально владімір путін надав цей наказ і це розпорядження", — сказав він.

Юсов заявив, що це його особиста думка, а також додав, що підрив Каховської ГЕС — це теракт, який співмірний з наказом почати повномасштабну війну проти України.

"Жодна середня ланка чи навіть жодне військове керівництво на себе такої відповідальності би не взяло, особливо в закритому суспільстві за умов диктатури. Це персональне рішення диктатора, але відповідальність несе вся держава-терорист", — наголосив представник ГУР Міноборони

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