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Перспективи членства України в НАТО обговорять на саміті, але без запрошення

29 травня 2024, 19:01
Перспективи членства України в НАТО обговорять на саміті, але без запрошення
Фото: Associated Press/East News
На зустрічі глав Альянсу у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України у НАТО, але до запрошення не дійде.

Про це сказав посол США при НАТО Джуліан Сміт на пресконференції перед зустріччю глав МЗС Альянсу в Празі,  передає Європейська правда

"В НАТО дійшли згоди про необхідність дати політичний сигнал щодо наближення України до Альянсу і що цей сигнал стане частиною загального пакета допомоги Україні", - сказала посол Сміт.

Вона додала, що принципове рішення про це вже є і щодо нього побудований консенсус. Активні дискусії щодо цього триватимуть у Празі.

"В рішенні саміту будуть нові формулювання щодо України щодо прагнення України стати членом НАТО. Рішення не буде ідентичним тому, що звучало рік тому", - сказала посол. 

Сміт вважає, що остаточне формулювання ще не узгоджене. 

"Ще потрібні переговори щодо цього, але вже зараз від союзників звучать цікаві ідеї", - підсумувала вона.

 
Українасаміт НАТО

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