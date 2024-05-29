Перспективи членства України в НАТО обговорять на саміті, але без запрошення

На зустрічі глав Альянсу у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України у НАТО, але до запрошення не дійде.

Про це сказав посол США при НАТО Джуліан Сміт на пресконференції перед зустріччю глав МЗС Альянсу в Празі, передає Європейська правда.

"В НАТО дійшли згоди про необхідність дати політичний сигнал щодо наближення України до Альянсу і що цей сигнал стане частиною загального пакета допомоги Україні", - сказала посол Сміт.

Вона додала, що принципове рішення про це вже є і щодо нього побудований консенсус. Активні дискусії щодо цього триватимуть у Празі.

"В рішенні саміту будуть нові формулювання щодо України щодо прагнення України стати членом НАТО. Рішення не буде ідентичним тому, що звучало рік тому", - сказала посол.

Сміт вважає, що остаточне формулювання ще не узгоджене.

"Ще потрібні переговори щодо цього, але вже зараз від союзників звучать цікаві ідеї", - підсумувала вона.