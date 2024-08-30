Петер Сіярто знову полетів до рф та вчергове розкритикував Європу
30 серпня 2024, 15:55
Фото: afp.com
Угорський політик вже зустрівся з гендиректором російського "Газпрому".
Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто після того, як зустрівся з міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі, на наступний день полетів до росії.
Про свій візит до країни-агресора угорський політик повідомив у Facebook.
Зокрема спочатку він повідомив, що прибув до Санкт-Петербурга.
Пізніше Сіярто написав, що енергетична безпека Угорщини "не гарантується без російського газу".
"Справа не в ідеології, справа у фізиці та математиці. Сьогодні Європі потрібна мужність, аби сказати про це, але Угорщина задоволена російським енергетичним співробітництвом, що є однією з гарантій продовольчої безпеки країни", - додав міністр.
За його словами, 1 жовтня розпочнеться новий газовий рік та опалювальний сезон.
"Наша відповідальність тепер зрозуміла: забезпечити опалення угорських будинків. Зустріч із генеральним директором "Газпрому" Олексієм Міллером", - підкреслив Сіярто.