Петер Сіярто знову полетів до рф та вчергове розкритикував Європу

Угорський політик вже зустрівся з гендиректором російського "Газпрому".

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто після того, як зустрівся з міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі, на наступний день полетів до росії.

Про свій візит до країни-агресора угорський політик повідомив у Facebook.

Зокрема спочатку він повідомив, що прибув до Санкт-Петербурга.

Пізніше Сіярто написав, що енергетична безпека Угорщини "не гарантується без російського газу".

"Справа не в ідеології, справа у фізиці та математиці. Сьогодні Європі потрібна мужність, аби сказати про це, але Угорщина задоволена російським енергетичним співробітництвом, що є однією з гарантій продовольчої безпеки країни", - додав міністр.