Петр Павел офіційно став президентом Чехії

Колишній генерал НАТО Петр Павел сьогодні склав президентську присягу у Владиславській залі Празького Граду, резиденції глави держави.

Він офіційно став 4-им президентом країни на наступні п’ять років.

Про це повідомляє ČTK.

Павел напам’ять прочитав присягу, поклавши долоню на конституцію в руках голови Сенату Мілоша Вистрчіла.

"Завдяки вам правда знову перемогла. Ми разом стикаємося з тими ж проблемами і разом будемо їх вирішувати", – сказав він у своїй промові, яка тривала близько чверті години.

І додав, що хоче відновити гідність, повагу, порядність та інші цінності керівництва країни.

Після присяги прогримів 21 гарматний залп зі сусіднього пагорба Петрін, а в самій залі зазвучав чеський гімн.

Павел прибув до Празького Граду на лімузині з дружиною Євою ще до обіду. Перед зустріччю він провів офіційний обід із Мілошем Земаном, який залишив посаду президента, і його дружиною Іваною.

Під час церемонії інавгурації у Празькому Граді показали Земана, та в натовпі його освистали.

Інавгурація завершилась привітанням Павелом громадськості з балкона у третьому дворі Празького Граду і покладанням квітів до статуї першого президента Чехословаччини Томаша Масарика.