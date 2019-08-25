PewDiePie став першим відеоблогером зі 100 млн підписників у YouTube

PewDiePie отримав популярність завдяки трансляціям проходження різних відеоігор, здебільшого в жанрі хорор або екшн. Він створив свій канал в 2010 році, коли ще навіть не було поняття "летсплей"

Шведський відеоблогер Фелікс Чельберг, відомий як PewDiePie, став власником першого персонального акаунту в YouTube із понад 100 мільйонами підписників.

Загалом PewDiePie став другим власником YouTube-каналу зі 100 мільйонами підписників, першою була індійська компанія T-Series. Але серед персональних акаунтів Чельберг є рекордсменом.

PewDiePie отримав популярність завдяки трансляціям проходження різних відеоігор, здебільшого в жанрі хорор або екшн. Він створив свій канал в 2010 році, коли ще навіть не було поняття "летсплей".

Згодом блогер також почав публікувати відео зі своїми подорожами у різні міста.

За 9 років ролики Чельберга набрали 22,9 мільярда переглядів. На момент публікації його акаунт мав понад 100 млн 182 тисячі підписників.

Нагадаємо, що семирічний американець, який веде канал огляду іграшок Ryan ToysReview, виявився найуспішнішим відеоблогером на YouTube.