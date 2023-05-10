Philips продовжить працювати в росії

Нідерландська компанія Philips, яка спеціалізується на медичних технологіях, заявила, що продовжить постачати лікарняне обладнання до росії, попри війну, яку країна-агресор розв'язала проти України.

Про це повідомляє Reuters.

"Право на охорону здоров'я є універсальним, і ми є частиною системи, що забезпечує цю сферу. Ми робимо це в росії, як і в Україні", – заявив генеральний директор компанії Рой Якобс на щорічних зборах акціонерів компанії в Амстердамі.

Робота Philips у росії зосереджена на обслуговуванні та постачанні лікарняного обладнання, як-от великі медичні сканери. Компанія припинила продаж у рф своїх товарів особистої гігієни, крім товарів для вагітних.

Директор Philips додав, що російська діяльність не є прибутковою.

Торік глава МЗС України Дмитро Кулеба включив Philips до групи 50 великих міжнародних компаній, яких він звинуватив у тому, що вони отримують "криваві прибутки", залишаючись активними в росії.

"Міжнародні компанії, які продовжують працювати в росії, безпосередньо фінансують російські воєнні злочини", – сказав Кулеба.