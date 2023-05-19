Під Бахмутом росія щодня втрачає по батальйону – Резінков

Там захисники перемелюють наступальний потенціал ворога.

Окупаційні війська під Бахмутом втрачають батальйон на день. При цьому загальна кількість ворожих втрат на Бахмутському напрямку становить до 70 тисяч убитих та поранених.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у кулуарах Українсько-американського форуму, передає кореспондент РБК-Україна.

"За нашими оцінками, росіяни по батальйону в день під Бахмутом втрачають і продовжують це робити", – сказав чиновник.

За його словами, захисники Бахмута скорочують наступальний потенціал окупантів, і не дають їм перейти у наступ на інших ділянках лінії фронту.

"Якщо порахувати, я думаю, на сьогоднішній день до 70 тисяч втрат росіяни зазнали лише на Бахмутському напрямку, маю на увазі вбитих та поранених разом", – заявив Резніков.