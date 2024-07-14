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Під час ліквідації ватажка Хамас загинуло щонайменше 90 осіб

14 липня 2024, 12:45
Під час ліквідації ватажка Хамас загинуло щонайменше 90 осіб
Фото: відкриті джерела
В Ізраїль досі не впевнений в тому, що Дейф і ще один ватажок Хамасу, Рафа Салама, були ліквідовані.

Під час операції з ліквідації одного з ватажків терористичного угруповання Хамас Мухаммеда Дейфа Ізраїль завдав масованого удару по Сектору Гази, в результаті якого нібито загинуло щонайменше 90 осіб, зокрема й діти. Т

Про це пише The Associated Press

Видання називає цей удар одним із найсмертоносніших за всю війну. Міністерство охорони здоров'я Гази повідомило про 90 загиблих і щонайменше 300 поранених.
 
Журналісти Associated Press нарахували понад 40 тіл у переповненій лікарні імені Насера неподалік. За словами свідків, це стало результатом кількох ударів. За даними палестинських лікарів, потерпілі перебували під завалами і на дорогах, до них не могли дістатися бригади швидкої допомоги.
 
Ізраїльські військові стверджують, що "терористи ховалися серед цивільних", а місце події було оточене деревами і кількома будівлями. Ізраїльський чиновник заявив, що удар був завданий по огородженій території, яка перебувала під контролем Хамасу. Він зазначив, що це було не наметове містечко, а оперативний комплекс, удар був точним.
 
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу сказав, що "досі немає абсолютної впевненості" в тому, що Дейф і ще один ватажок Хамасу, Рафа Салама, були ліквідовані.
 
"Усі лідери Хамасу приречені на смерть, і ми дістанемося до них усіх", – наголосив Нетаньягу, додавши, що під час удару поблизу нібито не було заручників.
 
Ізраїль вважає, що Дейф і найвищий посадовець Хамасу в Газі Ях'я Сінвар є головними організаторами нападу 7 жовтня, який забрав життя близько 1200 людей на півдні Ізраїлю і спровокував війну між Ізраїлем і Хамасом. Сам Дейф, який не з'являвся на публіці роками, вже давно очолює список найбільш розшукуваних в Ізраїлі і, як вважають, уникнув кількох замахів на вбивство.
 
"Удар було завдано в делікатний момент у переговорах про припинення вогню. Смерть Дейфа принесла б Ізраїлю велику перемогу, а Хамасу – болючий психологічний удар». Це також могло б дати Нетаньягу можливу свободу маневру. У суботу прем'єр-міністр знову заявив, що Ізраїль не закінчить війну, поки не буде знищений військовий потенціал Хамас", – йдеться в публікації.
 
Нагадаємо, що заступник командира батальйону Хамасу Айман Швейда був убитий під час нещодавнього авіаудару в Секторі Гази. Крім того, тиждень тому щонайменше 16 людей загинули в результаті ізраїльського авіаудару по школі в Секторі Газа. Ще десятки отримали поранення. 

 

ХАМАСліквідаціявійна в Україніросія окупанти

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