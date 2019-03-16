Під час протестів "жовтих жилетів" у Парижі загорівся банк
Загорілася будівля банку, розташована біля Єлисейських полів. Рятувальники евакуювали людей, а жінку з дитиною врятували з другого поверху. Згодом семиповерхову будівлю загасили, повідомляє "Громадське".
Також протестувальники спалили щонайменше одне авто, атакували поліцію та розбивали вітрини магазинів.
Зазначається, що у безладах постраждали 11 осіб, зокрема двоє пожежників. Правоохоронці затримали понад 100 протестувальників.
Нагадаємо, що у Франції в середині листопада люди вийшли на масові протести проти підвищення цін на паливо, а також проти загального падіння рівня життя. Протестувальники були невдоволені політикою Еммануеля Макрона, якого називали "президентом для багатих". Тоді у сутичках між протестувальниками та поліцією постраждали 409 людей, 14 з потерпілих були у важкому стані. Десятеро людей загинули через протести.
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