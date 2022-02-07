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Під час війни український експорт скоротився на половину

Більшість товарів, призначених на експорт, йдуть до країн ЄС
Експорт з України за квітень-червень 2022 року становив 8,782 млрд доларів, що на 45,8% (-7,42 млрд доларів) менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Під час війни український експорт скоротився на половину Фото: holos.uz

Про це повідомляє торговий представник України Тарас Качка у Facebook.

За його даними, у фізичних обсягах зменшення квартального експорту було ще значніше - 55,6%, тобто на 20,8 млн тонн. Усього експортували 16,6 млн тонн вантажів.

"Очевидно, що головна причина скорочень - блокування портів", - написав Качка та додав, що скорочення перевезень морським транспортом у II кварталі у порівнянні до першого склало 86,5% (мінус 21,6 млн тонн).

Український експорт повністю зорієнтований на експорт в ЄС.

78% нашого експорту у другому кварталі 2022 року припадало на ЄС. Загальна вартість експорту - 6,86 млрд доларів, на 6,4% більше, ніж в другому кварталі минулого року.

Водночас торгівля з іншими державами світу скоротилася у другому кварталі 2022 року у порівнянні з другим кварталом 2021 року на 80%.

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02 07 2022 10:31
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