Під час війни український експорт скоротився на половину
Про це повідомляє торговий представник України Тарас Качка у Facebook.
За його даними, у фізичних обсягах зменшення квартального експорту було ще значніше - 55,6%, тобто на 20,8 млн тонн. Усього експортували 16,6 млн тонн вантажів.
"Очевидно, що головна причина скорочень - блокування портів", - написав Качка та додав, що скорочення перевезень морським транспортом у II кварталі у порівнянні до першого склало 86,5% (мінус 21,6 млн тонн).
Український експорт повністю зорієнтований на експорт в ЄС.
78% нашого експорту у другому кварталі 2022 року припадало на ЄС. Загальна вартість експорту - 6,86 млрд доларів, на 6,4% більше, ніж в другому кварталі минулого року.
Водночас торгівля з іншими державами світу скоротилася у другому кварталі 2022 року у порівнянні з другим кварталом 2021 року на 80%.
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