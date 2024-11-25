Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Під час війни в Україні зафіксовано 376 випадків сексуального насильства — ООН

25 листопада 2024, 18:19
Під час війни в Україні зафіксовано 376 випадків сексуального насильства — ООН
Фото: Укрінформ
В ООН зазначають, що більше від половини задокументованих випадків стосуються чоловіків.

Моніторингова місія ООН з прав людини від 24 лютого 2022 року до 31 серпня 2024 року задокументувала в Україні 376 випадків сексуального насильства, пов’язаного з війною.

В ООН зазначають, що більше від половини задокументованих випадків стосуються чоловіків — переважно тих, хто зазнав катувань у полоні на окупованих територіях України або в росії. Від дій росіян постраждали 262 чоловіків, 104 жінок, 10 неповнолітніх дівчат і два хлопчики.

Сексуальне насильство, пов’язане з війною — це порушення міжнародного права. Постраждалі від такого насильства потребують комплексної підтримки для відновлення, включаючи підтримку з боку суспільства загалом, зазначають в ООН.

В організації повідомили, що в Україні, на тлі війни, розпочинається кампанія "16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства".

війнаООНнасильство

Останні матеріали

Політика
"Досить брехати. Перемоги не видно". росіяни вже починають говорити, що програли війну – С. Фредерік Старр
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 16:41
Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл
Політика
Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 12:25
Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен
Політика
Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 листопада 2024, 22:29
Полювання на
Хліб та Видовища
Полювання на "Червоний Жовтень". Вплив військової фантастики на майбутні війни – Мік Раян
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 15:25
Про
Політика
Про "провокацію" та "ескалацію". путін розчарований – Том Купер
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 12:20
Дозвіл на використання ATACMS на території росії. Як його використати якомога ефективніше – Джек Вотлінг
Політика
Дозвіл на використання ATACMS на території росії. Як його використати якомога ефективніше – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 11:56
Політика
"Біла гарячка" путіна і удар балістичною ракетою по Дніпру. Відповідь за знищення лояльних путіну командирів? – Том Купер
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 23:56
Скандинавські країни переглядають свої антикризові поради. Причина – російська агресія в Україні – New York Times
Політика
Скандинавські країни переглядають свої антикризові поради. Причина – російська агресія в Україні – New York Times
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється