Під час війни в Україні зафіксовано 376 випадків сексуального насильства — ООН

В ООН зазначають, що більше від половини задокументованих випадків стосуються чоловіків.

Моніторингова місія ООН з прав людини від 24 лютого 2022 року до 31 серпня 2024 року задокументувала в Україні 376 випадків сексуального насильства, пов’язаного з війною.

В ООН зазначають, що більше від половини задокументованих випадків стосуються чоловіків — переважно тих, хто зазнав катувань у полоні на окупованих територіях України або в росії. Від дій росіян постраждали 262 чоловіків, 104 жінок, 10 неповнолітніх дівчат і два хлопчики.

Сексуальне насильство, пов’язане з війною — це порушення міжнародного права. Постраждалі від такого насильства потребують комплексної підтримки для відновлення, включаючи підтримку з боку суспільства загалом, зазначають в ООН.

В організації повідомили, що в Україні, на тлі війни, розпочинається кампанія "16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства".