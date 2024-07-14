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У Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії

14 липня 2024, 09:15
У Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії
Фото: Reuters/Brendan McDermid
Куля пробила верхню частину правого вуха Дональда Трампа.
Звуки стрілянини пролунали під час виступу американського політика та колишнього президента Дональда Трампа у Пенсільванії.
 
Про це стало відомо під час трансляції виступу, пише AP.
 
Після звуків схожих на стрілянину Трамп торкнувся свого вуха, а потім сів на землю. На його обличчі можна було помітити трохи крові. Секретна служба спішно вивела Трампа зі сцени, і той підняв кулак, коли сідав у позашляховик. Так колишнього президента США евакуювали з місця події.
 
Як повідомляє CNN, стрілець, який здійснив постріл, був не на мітингу, а, ймовірно, на даху за межами місця проведення мітингу Трампа.
 
Прокурор місцевого округу заявив, що внаслідок пригоди двоє людей загинули, у тому числі той, хто стріляв, пише The Washington Post. За його версією, стрілець перебував у будівлі. Він заявив, що для ведення стрілянини з такої відстані йому знадобилася б гвинтівка, оскільки відстань до трибуни складала сотні метрів.
 
За інформацією AP, підозрюваного у стрілянині вбили співробітники Секретної служби. Ймовірний злочинець не був учасником мітингу.
 
Видання пише, що 45-й президент США Дональд Трамп, імовірно, був мішенню стрілянини на мітингу в штаті Пенсильванія.
 
Після евакуації Секретна служба повідомила, що Дональд Трамп перебуває у безпеці. А його передвиборчий штаб поінформував, що його оглянули у місцевій лікарні.
 
"Президент Трамп дякує правоохоронним органам і рятувальникам за їхні швидкі дії під час цього огидного акту. Він у порядку і проходить обстеження в місцевій медичній установі. Більш докладну інформацію буде надано пізніше", - сказав представник Трампа Стівен Чунг у своїй заяві.
 
Згодом інцидент прокоментував і сам Трамп.
 
"Мене поранили кулею, яка пробила верхню частину правого вуха. Я відразу зрозумів, що щось не так, почувши свист, постріли й одразу відчувши, як куля роздирає шкіру", - зауважив колишній американський президент. 
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