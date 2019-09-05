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Під Кривим Рогом люди в балаклавах закидали камінням автобуси

"Наразі встановлено, що під час руху двох автобусів з м. Кривий Ріг до м. Дніпро невідомі особи почали кидати по транспортним засобам камінням. В результаті було пошкоджені лобові та задні скло"
На Дніпропетровщині біля Кривого Рогу невідомі закидали камінням два автобуси.
Під Кривим Рогом люди в балаклавах закидали камінням автобуси ФОТО ПРЕС-СЛУЖБИ "ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ"

Хуліганські дії сталися 9 травня близько 6-ї години ранку в районі зупинки с. Новоселівка на трасі Кривий Ріг – Дніпро, повідомляє прес-центр поліції області.

"Наразі встановлено, що під час руху двох автобусів з м. Кривий Ріг до м. Дніпро невідомі особи почали кидати по транспортним засобам камінням. В результаті було пошкоджені лобові та задні скло", - повідомили в поліції.

Проводиться опитування свідків події та встановлення осіб, які можуть бути причетні до хуліганських дій.


Фото:Поліція

"Поліція звертається до всіх учасників масових заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні не допускати провокацій та дотримуватись закону", - йдеться в повідомленні.

У той же час, прес-служба "Опозиційного блоку" повідомила, що під Кривим Рогом біля села Широке невідомі у балаклавах закидали камінням людей, які прямували на святкування Дня Перемоги.

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09 05 2019 11:59
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