Під Кривим Рогом люди в балаклавах закидали камінням автобуси
Хуліганські дії сталися 9 травня близько 6-ї години ранку в районі зупинки с. Новоселівка на трасі Кривий Ріг – Дніпро, повідомляє прес-центр поліції області.
"Наразі встановлено, що під час руху двох автобусів з м. Кривий Ріг до м. Дніпро невідомі особи почали кидати по транспортним засобам камінням. В результаті було пошкоджені лобові та задні скло", - повідомили в поліції.
Проводиться опитування свідків події та встановлення осіб, які можуть бути причетні до хуліганських дій.
Фото:Поліція
"Поліція звертається до всіх учасників масових заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні не допускати провокацій та дотримуватись закону", - йдеться в повідомленні.
У той же час, прес-служба "Опозиційного блоку" повідомила, що під Кривим Рогом біля села Широке невідомі у балаклавах закидали камінням людей, які прямували на святкування Дня Перемоги.
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