Під Києвом знайшли склад з "авіаційними ракетницями"
Вказується, що у мешканці столиці зберігали в одному з приватних помешкань у селі військові засоби ураження, повідомляє прес-центр СБУ.
"Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили з території домоволодіння шість уніфікованих блоків типу УБ-32 для стрільби некерованими авіаційними ракетами С-5, призначених для використання на винищувачах типу МіГ-21, винищувачах-бомбардувальниках типу МіГ-27 та бойових ударних гелікоптерах типу Мі-24", - йдеться у повідомленні.
"За оперативною інформацією спецслужби виявлене озброєння фігуранти справи планували вивезти з порушенням встановленого порядку експортного контролю в деякі країни Африки для використання у військових конфліктах", - пише СБУ.
Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності, та встановлення місця походження виявленого озброєння.
Нагадаємо, що Росія буде змушена утилізувати українську військову техніку, що залишилася в Криму після анексії 2014 року, якщо Київ не забере її після закінчення десятирічного терміну.
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