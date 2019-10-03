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Під Львовом сталась пожежа на сміттєзвалищі, залучено 22 рятувальника

Горить сміття на площі орієнтовно 0,8 га
У Новояворівську Львівської області загорілося сміттєзвалище.
Під Львовом сталась пожежа на сміттєзвалищі, залучено 22 рятувальника Фото: ДСНС

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників вранці 10 березня, йдеться на сайті ДержНС.

Пожежники встановили, що горить сміття на площі орієнтовно 0,8 га. На даний час відбувається гасіння пожежі.

"Процес ліквідації даної пожежі ускладнюється із поповненням запасів води в цілях пожежогасіння, адже найближче вододжерело знаходилось на відстані близько 1 кілометра", - пояснили рятувальники.

До ліквідації залучено 22 пожежників та 3 одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, 29 травня 2016 року в селі Великі Грибовичі, де розташоване львівське звалище, почалася пожежа. Вогонь незабаром загасили, але наступного дня стався зсув, і під завалами опинилися чотири людини - троє рятувальників і працівник комунального підприємства.

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10 03 2019 15:22
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