Під Львовом сталась пожежа на сміттєзвалищі, залучено 22 рятувальника
Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників вранці 10 березня, йдеться на сайті ДержНС.
Пожежники встановили, що горить сміття на площі орієнтовно 0,8 га. На даний час відбувається гасіння пожежі.
"Процес ліквідації даної пожежі ускладнюється із поповненням запасів води в цілях пожежогасіння, адже найближче вододжерело знаходилось на відстані близько 1 кілометра", - пояснили рятувальники.
До ліквідації залучено 22 пожежників та 3 одиниці спецтехніки.
Нагадаємо, 29 травня 2016 року в селі Великі Грибовичі, де розташоване львівське звалище, почалася пожежа. Вогонь незабаром загасили, але наступного дня стався зсув, і під завалами опинилися чотири людини - троє рятувальників і працівник комунального підприємства.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"